Falla nell'autobotte allo sbarco, gasolio nel porto La Maddalena

Una grossa falla sul fondo di un'autobotte appena sbarcato dal traghetto partito da Palau, ha provocato lo sversamento di 17mila litri di gasolio nel molo Zonza del porto di La Maddalena, nell'area adibita a parcheggio gestito da privati, e di una quantità ridotta in mare. Il mezzo pesante, che trasportava il carburante destinato ai distributori dell'isola, ha urtato il terreno e tutto il contenuto è fuoriuscito.

Il peggio è stato evitato grazie all'intervento immediato della Guardia costiera, con i militari già sul posto per monitorare imbarchi e sbarchi: subito sono state gettate in acqua delle barriere galleggianti, scongiurando così che la chiazza si estendesse. A terra invece, su tutta via Amendola, sono stati usati cumuli di sabbia che hanno assorbito il gasolio.

I vigili del fuoco hanno poi lavorato per la messa in sicurezza di tutta la zona. Per la completa bonifica sono attesi mezzi speciali in arrivo da Sassari e Cagliari. Il Comune di La Maddalena ha diffuso un avviso alla popolazione, invitando chi dovesse imbarcarsi per Palau ad "evitare via Amendola per questioni di incolumità pubblica, ed effettuare il tragitto che scende da via Cairoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA