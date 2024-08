Effetti speciali per il Gala al Cala di Volpe con Mariah Carey

Le scenografie mozzafiato, gli effetti speciali e le performance artistiche dal tramonto e fino a notte fonda, trasformeranno la Notte di Gala del 13 agosto all'hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, in uno show a 360 gradi, dove a brillare sarà la star internazionale della musica mondiale Mariah Carey, accompagnata da uno spettacolo unico.

"Something Dazzling", questo il nome scelto per la serata più glamour dell'estate in Costa Smaralda, ospitato nel suo hotel simbolo, il Cala di Volpe gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority, il fondo sovrano dello Stato del Qatar.

L'evento ideato e prodotto da Filmmaster, società specializzata che ha curato anche le cerimonie olimpiche di Torino 2006 e Rio De Janeiro 2016, arriva dopo il successo di "Something Blue" nel 2019 e di "Something Special" nel 2023, e promette di raggiungere anche quest'anno le vette dell'apprezzamento, Insieme all'icona pop Mariah Carey, che vanta il maggior numero di dischi venduti di tutti i tempi, con oltre 200 milioni di album, e che si esibirà in un unico concerto esclusivo, protagonista indiscussa sarà la scenografia. Il codice visivo sarà la magia della luce e la poesia dell'acqua, che si fonderanno insieme nel cuore di un giardino rigoglioso.

Gli ideatori promettomo un ambiente scintillante, capace di incantare ogni ospite, con la piscina come elemento scenografico e punto di coinvolgimento attivo. Giochi di luce e riflessi d'acqua per un'atmosfera da sogno anche durante il dinner show, il cui emblema sarà la volpe, simbolo della serata e logo storico dell'hotel. A firmare la cena di gala, l'executive chef dell'area Costa Smeralda, Maurizio Locatelli, e l'executive chef del Cala di Volpe, Michele Bacciu.



