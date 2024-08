Cerimonia del Candeliere d'oro in memoria di Patrizia Incollu

È uno dei momenti più emozionanti tra quelli che accompagnano la città di Sassari ai festeggiamenti dei Candelieri del 14 agosto: torna dopo cinque anni, la cerimonia di premiazione del Candeliere d'oro, d'argento e d'oro speciale. Lunedì 12 agosto alle 20, in piazza Santa Caterina, si terrà la serata che quest'anno l'amministrazione comunale ha voluto dedicare al ricordo di Patrizia Incollu, la direttrice carceraria deceduta in un incidente stradale il 19 ottobre 2023.

In suo onore il Candeliere dei detenuti ballerà di nuovo nella piazza portato in spalla da alcuni rappresentanti dei gruppi dei candelieri medi. Durante la sua permanenza a Sssari, Patrizia Incollu ha sempre amato partecipare alla manifestazione e a contribuito a far conoscere la realtà carceraria anche fuori della sue mura. Ai familiari della ex direttrice carceraria il sindaco Giuseppe Maccia donerà una targa.

Verrà invece assegnato a don Gaetano Galia, capellano del carcere di Bancali, da sempre impegnato in prima linea per il reinserimento dei detenuti nella società, autentico prete di frontiera, sempre dalla parte degli ultimi, dei diseredati, delle persone bisognose di aiuto, il Candeliere d'oro speciale.

Quanto al Candeliere d'oro e d'argento, andranno rispettivamente al sassarese che da più tempo risiede in una nazione estera e a quello che da più tempo vive in una qualunque città della penisola, e che rientrano in città proprio per la Faradda. Il cero simbolo della celebrazione sarà conservato nel cortile di Palazzo Ducale dove resterà fino a fine mese.



