Si tuffa dalla barca e non riemerge, 84enne muore a Cagliari

Ancora una tragedia in mare nel sud Sardegna, la seconda in poche ore Un uomo di 84 anni è morto davanti alla spiaggia di Calamosca, sul litorale di Cagliari, dopo essersi tuffato dalla barca su cui si trovava con la sua compagna. E' stata la donna a dare l'allarme, preoccupata perchè non lo aveva più visto riemergere. L'ipotesi è che l'uomo abbia avuto un improvviso malore in acqua, che gli è stato fatale.

Sul posto alla ricerca del disperso, sono arrivate diverse motovedette della Capitaneria di porto di Cagliari con il nucleo sommozzatori. Le verifiche sono durate pochi minuti: il corpo è stato recuperato a poca distanza dal punto in cui si era tuffato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA