Sassari, i dehor dei bar possono occupare gratis i parcheggi

Bar e ristoranti sassaresi possono occupare con i dehor gli stalli dei parcheggi a pagamento, gratis. L'agevolazione è frutto di un accordo raggiunto fra il Comune e Saba Italia, la società che ha in gestione i posteggi blu in città.

Al momento il provvedimento riguarda solo i 19 stalli già occupati nel centro della città e Saba Italia recupererà i mancati introiti grazie a nuovi spazi da trasformare in pargheggi a pagamento, che saranno individuati dal Comune e affidati alla società dei posteggi. Con la rinuncia agli introiti, i bar interessati potranno risparmiare circa 5mila euro l'anno.

"È un primo segnale di attenzione che abbiamo voluto rivolgere al sistema produttivo", spiega l'assessore alle Attività produttive, Lello Panu, che aggiunge: "il regolamento sull'occupazione del suolo pubblico necessita comunque di una complessiva modifica; intendiamo realizzarla insieme agli operatori e solo dopo esserci confrontati con loro. Il primo appuntamento è già fissato per l'inizio di settembre, sarà quella l'occasione per stabilire un patto per la crescita e concordare metodo e ambiti di confronto".



