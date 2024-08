Rete escursionistica accessibile a tutti, 7 mln dalla giunta

I sentieri della rete escursionistica della Sardegna saranno accessibili a tutti, anche agli escursionisti con disabilità, siano esse di tipo fisico-motorio, sensoriale, della sfera psichica-cognitiva-relazionale. E' l'obiettivo della giunta regionale che nell'ultima seduta ha dato avvio al percorso di trasformazione della rete sentieristica secondo i principi del design universale e inclusivo con una delibera di variazione di bilancio proposta dagli assessori della Programmazione e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, e del Lavoro, Desirè Manca.

Si parte da un finanziamento di 6 milioni destinato alla sistemazione del 2% dei 3mila chilometri di sentieri della Sardegna, con la progettazione preliminare ed esecutiva a cura dell'Agenzia Forestas, che provvederà anche all'acquisto dei supporti necessari da posizionare lungo tutti i percorsi.

Stanziato anche un milione dai fondi Fse per formare professionisti in grado di progettare la sentieristica secondo i principi del design universale e per l'aggiornamento formativo delle guide turistiche, ambientali ed escursionistiche iscritte ai registri regionali, così che possano accompagnare i soggetti fragili lungo i sentieri accessibili e che siano in grado di utilizzare i supporti tecnici.

"Ho accolto con favore questo intervento che integra formazione ed inclusione - sottolinea l'assessora Manca - per dare l'opportunità alle persone con disabilità di poter accedere ad un turismo sostenibile che permetta loro di fare esperienze che probabilmente non avrebbero mai potuto fare".



