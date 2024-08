Quartu, progetto per aiutare senzatetto e persone in difficoltà

Enti pubblici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro e altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato presenti nel territorio. Sono i soggetti chiamati ad aderire alla manifestazione d'interesse per il progetto "Né di fame né di freddo", promosso dall'Assessorato comunale alle Politiche sociali del Comune di Quartu Sant'Elena e finalizzato a costruire interventi a favore di persone senza fissa dimora e di persone in grave difficoltà socio-economica.

Il progetto, cofinanziato dall'amministrazione quartese, intende incentivare proposte da realizzare obbligatoriamente in sinergia con i servizi del settore Politiche sociali, che abbiano tre obiettivi principali.

Realizzazione di un sistema di accoglienza che risponda alla sfera dei bisogni immediati quali l'assenza di luogo fisico dove dormire e dove usufruire di servizi igienici, ma che si ponga come condizione e premessa per eventuali successivi interventi strutturati di accompagnamento verso le forme di inclusione possibile.

Realizzare un sistema di accoglienza diffusa con soluzioni plurime e diversificate che, rispondendo al bisogno prevalente, garantisca il rispetto dei diritti sociali delle persone in condizione di grave emarginazione, il soddisfacimento dei loro bisogni primari e l'avvio di percorsi per la successiva presa in carico professionale da parte dei Servizi del sistema sociale e sociosanitario locale.

Infine, offrire azioni concrete a contrasto della povertà estrema attraverso il sostegno e il rafforzamento dei servizi di prima assistenza e di presa in carico delle persone in condizioni di grave marginalità sociale mediante un sistema organizzato di soluzioni per il soddisfacimento di bisogni primari quali l'alimentazione quotidiana e la fruizione di servizi igienici, differenziate secondo il livello di bisogno.





