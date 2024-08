Pubblicata nuova gara per voli agevolati tra Alghero e penisola

È stata pubblicato il nuovo avviso di gara per l'affidamento delle rotte in continuità territoriale tra gli aeroporti di Alghero, Milano Linate e Roma Fiumicino. Dopo la precedente gara, andata deserta, l'assessorato regionale guidato da Barbara Manca aveva già annunciato la nuova procedura ad hoc per lo scalo del nord Sardegna con un aumento delle risorse a disposizione per rendere più appetibili le tratte alle compagnie aeree.

La base d'asta per la rotta di Milano (andata e ritorno) è di 3,8 milioni (iva compresa), rispetto ai 2,2 precedenti. Per Roma 7,9 milioni contro 5,4, con un incremento rispettivamente del 69% e del 46%.

"Abbiamo incrementato notevolmente le risorse per rendere più attrattivi i collegamenti in continuità territoriale per Alghero - ha spiegato l'esponente della giunta Todde -, l'assessorato ha lavorato in modo rapido ed efficiente per pubblicare una gara con procedura aperta che ci ha consentito di mettere in campo risorse molto più importanti di quelle che avremmo potuto impiegare in caso di procedura d'emergenza che consente un rialzo massimo della base d'asta del 10%".

"Ora - ha ricordato Manca - i vettori hanno 60 giorni di tempo per presentare le proprie offerte e siamo molto fiduciosi che con queste basi d'asta le gare non andranno deserte".





