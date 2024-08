Manovra in dirittura d'arrivo, scontro sugli 'angeli del Covid'

L'approvazione dello stanziamento di 30 milioni da destinare alla "riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore dei trasporti aerei e per la realizzazione dei necessari investimenti" ha riacceso il dibattito nell'Aula del Consiglio regionale, che continua a oltranza i lavori sull'assestamento di bilancio per arrivare al via libera definitivo entro la serata.

La minoranza ha stigmatizzato la poca trasparenza dell'operazione che riguarda l'acquisto di quote di partecipazione nella futura holding che gestirà i tre scali sardi dopo la fusione anche con Cagliari. "Il tempo di giocare a nascondino è finito - ha ribadito il vice capogruppo di Fdi Fausto Piga, che già nei giorni scorsi si era scagliato contro la misura -: accantonare trenta milioni per una anonima partecipazione della Regione negli aeroporti, senza il dettaglio della loro destinazione, è un atteggiamento irrispettoso del consiglio e dei sardi. Se avete in mente di rivedere il ruolo della Regione all'interno degli aeroporti ne avete facoltà, ma dovete essere chiari".

Posizione analoga per il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: "Non potete accantonare 30 milioni che potrebbero servire per le emergenze dell'Isola senza essere chiari sulla loro specifica destinazione". Nello stesso articolo sono previsti anche 170mila euro per l'affidamento di una consulenza di analisi e studio proprio sulla partecipazione societaria negli scali. Per la giunta è stata l'assessora dei Trasporti Barbara Manca a dare una risposta sul tema: "Sull'operazione degli aeroporti la giunta si inserisce in un discorso già avviato negli anni precedenti - ha chiarito in Aula -. In questo momento non si può scendere nel dettaglio dell'utilizzo perché abbiamo necessità di una consulenza di diritto societario per definire il quadro di riferimento nel quale la Regione si deve inserire, una volta avuto il quadro chiaro potremo agire".

Un gruppo di lavoro con personale interno e nuove risorse, assunte con selezione pubblica per un periodo iniziale di 4 mesi, prorogabile a 18, con il compito di mettere mano alla revisione dell'applicazione del Piano paesaggistico regionale. La spesa prevista all'articolo 15 dell'assestamento di bilancio, e aggiustata con un emendamento, è di 300mila euro per l'anno 2024.

"L'applicazione ormai decennale del Ppr ha da tempo evidenziato la necessità di effettuare una revisione della sua struttura e delle sue previsioni, per consentire un'applicazione univoca e coerente con le modifiche legislative intervenute nel frattempo - si legge nella norma -. Nel contempo si rende necessario estendere il Ppr anche agli ambiti interni".

Ma "le attività richiedono un ingente impiego di risorse umane e strumentali che non si trovano nell'organico dell'amministrazione, in quanto il personale risulta impiegato a tempo pieno nelle ordinarie mansioni di competenza". Da qui la necessità di una unità di progetto dedicata.

Sul tema le criticità sono state sottolineate da Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, che ha sollecitato la giunta "a fare attenzione a non creare nuovi precari nell'amministrazione regionale". L'opposizione con il vice capogruppo di Fdi, Fausto Piga, auspica "che gli esperti che faranno parte di questo gruppo siano più bravi di quelli che hanno scritto la moratoria sulle rinnovabili" e approfitta per assestare un colpo a favore dell'impugnazione da parte del governo della norma che sospende per 18 mesi la realizzazione di impianti rinnovabili.

Lo stesso articolo, in materia di urbanistica, destina anche finanziamenti ai Comuni e alle loro forme associative, "per la redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. In tale ottica - spiega la norma - si sta procedendo alla ricognizione, in tutti i Comuni della Sardegna, del fabbisogno necessario per poter terminare l'iter di adozione degli strumenti urbanistici di competenza" e nello specifico del Ppr.

In particolare, poi, per i Comuni interessati dal progetto dell'Einstein Telescope (non solo Lula, Bitti e Onanì) ci saranno risorse specifiche pari a 180mila euro per agevolare l'adozione degli strumenti urbanistici. Infine il Fondo unico per gli enti locali viene incrementato di 30 milioni.

Fdi attacca sui cantieri di lavoro per 'gli angeli del Covid'

Il Consiglio regionale ha ripreso la sessione sull'assestamento di bilancio da circa 250 milioni solo per il 2024. Le previsioni più ottimistiche nei corridoi del palazzo di via Roma puntano sull'approvazione della manovra nel primo pomeriggio, di certo l'obiettivo è chiudere i lavori entro la serata.

L'Aula è tornata al lavoro partendo dall'articolo 14 sui 27 totali del testo, che contiene disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo sport e programmazione territoriale con un focus sul finanziamento dei centri per i servizi culturali, le scuole civiche di musica, le associazioni e società sportive.

Ieri a tarda sera i consiglieri di maggioranza e opposizione si sono divisi sulla misura voluta dall'assessora del Lavoro Desirè Manca che destina 18 milioni per il triennio ai "cantieri sperimentali per disoccupati professionalmente qualificati, infermieri e operatori socio-sanitari, da attivarsi presso le aziende del servizio sanitario".

In sostanza l'assessora punta ad aprire i tradizionali cantieri Lavoras anche alle professioni sanitarie per "gli angeli del Covid che erano stati assunti con contratti a tempo determinato e ora sono senza lavoro", ha spiegato Manca in Aula, scatenando l'opposizione, in particolare, di Giuseppe Talanas di Forza Italia. "Si rischia di creare un esercito di precari - questa la sua contestazione - E poi che fine fa chi è in graduatoria e ha fatto i concorsi pubblici? Non verrà chiamato perché la capacità assunzionale sarà finita".

