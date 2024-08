Il Consiglio regionale si ferma, ripartenza a settembre

"Sono stati mesi di lavoro intenso. Ma l'obiettivo di dare il via libera all'assestamento prima di Ferragosto è stato raggiunto grazie alla maggioranza e alla minoranza che, nonostante posizioni divergenti, si sono confrontate in maniera costruttiva e hanno raggiunto l'accordo per licenziare il disegno di legge nel più breve tempo possibile per il bene dei sardi". Così il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini commenta l'approvazione della manovra di assestamento di bilancio varata dall'Aula.

"Un provvedimento da 250 milioni che rende immediatamente spendibili le risorse e che darà sollievo a settori strategici della nostra Isola - aggiunge -. Un Disegno di legge che ha destinato fondi al comparto della sanità, ai più fragili e alla categorie più emarginate della società, ma che ha rivolto risorse anche all'energia, alla protezione civile, all'ambiente, all'istruzione e cultura".

Da oggi il Consiglio regionale interrompe la sua attività per la pausa estiva e per l'avvio di alcuni lavori urgenti di manutenzione. Si riprende a settembre. "Sarà un autunno di intenso lavoro per le commissioni e per l'Aula - annuncia Comandini - Ci aspettano mesi impegnativi in cui dovremo affrontare i problemi che stanno creando situazioni allarmanti nell'Isola, prima tra tutte le emergenze sanitarie e le questioni legate all'energia".



