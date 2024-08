Fusione aeroporti, ok ai 30 milioni per le quote della Regione

L'approvazione dello stanziamento di 30 milioni da destinare alla "riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore dei trasporti aerei e per la realizzazione dei necessari investimenti" ha riacceso il dibattito nell'Aula del Consiglio regionale, che continua a oltranza i lavori sull'assestamento di bilancio per arrivare al via libera definitivo entro la serata.

La minoranza ha stigmatizzato la poca trasparenza dell'operazione che riguarda l'acquisto di quote di partecipazione nella futura holding che gestirà i tre scali sardi dopo la fusione anche con Cagliari.

"Il tempo di giocare a nascondino è finito - ha ribadito il vice capogruppo di Fdi Fausto Piga, che già nei giorni scorsi si era scagliato contro la misura -: accantonare trenta milioni per una anonima partecipazione della Regione negli aeroporti, senza il dettaglio della loro destinazione, è un atteggiamento irrispettoso del consiglio e dei sardi. Se avete in mente di rivedere il ruolo della Regione all'interno degli aeroporti ne avete facoltà, ma dovete essere chiari".

Posizione analoga per il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: "Non potete accantonare 30 milioni che potrebbero servire per le emergenze dell'Isola senza essere chiari sulla loro specifica destinazione". Nello stesso articolo sono previsti anche 170mila euro per l'affidamento di una consulenza di analisi e studio proprio sulla partecipazione societaria negli scali.

Per la giunta è stata l'assessora dei Trasporti Barbara Manca a dare una risposta sul tema: "Sull'operazione degli aeroporti la giunta si inserisce in un discorso già avviato negli anni precedenti - ha chiarito in Aula -. In questo momento non si può scendere nel dettaglio dell'utilizzo perché abbiamo necessità di una consulenza di diritto societario per definire il quadro di riferimento nel quale la Regione si deve inserire, una volta avuto il quadro chiaro potremo agire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA