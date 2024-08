Cabras celebra il 'caviale sardo' con il Festival della bottarga

Festival della bottarga a Cabras il 14 e il 15 settembre: due giorni per celebrare una delle più note eccellenze agroalimentari del Sinis. Al centro il 'caviale sardo', ma anche la pasta e il riso; grande risalto sarà poi dato alla storia della laguna e della Peschiera Pontis. L'edizione 2024 è stata presentata in anteprima nella sala conferenze dell'Area marina protetta.

Piazza Don Sturzo diventerà un'unica grande Piazza del Gusto: la bottarga e i prodotti di eccellenza saranno al centro delle ricette preparate dai ristoratori del territorio e da alcuni dei più importanti chef emergenti della cucina sarda, i cui piatti potranno essere degustati dal pubblico. Gli chef Marina Ravarotto (ChiaroScuro di Cagliari), Pierluigi Fais (Josto di Cagliari), Laura Sechi (Vitanova di Cagliari) e Gianluca Chessa (La Saletta di Alghero) si alterneranno sul palco aiutati dagli studenti dell'Istituto alberghiero.

Tra gli ospiti il critico e giornalista gastronomico Luca Iaccarino, la giornalista Lara De Luna, l'esperta di gastronomia e viaggi Luciana Squadrilli, Pietro Catzola, lo chef del Quirinale, e il giornalista e direttore editoriale di Spirito Autoctono Francesco Bruno Fadda. Domenica 15 settembre saranno gli chef Salvatore Camedda e Carlo Cracco ad interpretare in piatti stellati la bottarga di Cabras.

Durante il Festival sarà possibile, dalla mattina al pomeriggio, andare alla scoperta dei segreti della laguna e delle sue tradizioni: escursioni in canoa, a piedi, passeggiate con birdwatching, visite guidate all'interno della Peschiera Pontis. Come ogni anno, spazio al Mercato delle eccellenze del territorio sempre promosso dal Gal del Sinis. Prevista l'animazione per le vie del centro storico dedicata ai bambini e alle famiglie.

I visitatori avranno inoltre l'opportunità di vivere l'emozione di un volo in mongolfiera: partendo da Piazza Stagno, sarà possibile ammirare la bellezza naturale del Sinis in totale sicurezza.



