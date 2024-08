Assestamento di bilancio, 300mila euro per gruppo lavoro su Ppr

Un gruppo di lavoro con personale interno, assunto con selezione pubblica per un periodo iniziale di 4 mesi, prorogabile a 18, e nuove risorse con il compito di mettere mano alla revisione dell'applicazione del Piano paesaggistico regionale. La spesa prevista all'articolo 15 dell'assestamento di bilancio, e aggiustata con un emendamento, è di 300mila euro per l'anno 2024.

"L'applicazione ormai decennale del Ppr ha da tempo evidenziato la necessità di effettuare una revisione della sua struttura e delle sue previsioni, per consentire un'applicazione univoca e coerente con le modifiche legislative intervenute nel frattempo - si legge nella norma -. Nel contempo si rende necessario estendere il Ppr anche agli ambiti interni".

Ma "le attività richiedono un ingente impiego di risorse umane e strumentali che non si trovano nell'organico dell'amministrazione, in quanto il personale risulta impiegato a tempo pieno nelle ordinarie mansioni di competenza". Da qui la necessità di una unità di progetto dedicata.

Sul tema le criticità sono state sottolineate da Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, che ha sollecitato la giunta "a fare attenzione a non creare nuovi precari nell'amministrazione regionale". L'opposizione con il vice capogruppo di Fdi, Fausto Piga, auspica "che gli esperti che faranno parte di questo gruppo siano più bravi di quelli che hanno scritto la moratoria sulle rinnovabili" e approfitta per assestare un colpo a favore dell'impugnazione da parte del governo della norma che sospende per 18 mesi la realizzazione di impianti rinnovabili.

Lo stesso articolo, in materia di urbanistica, destina anche finanziamenti ai Comuni e alle loro forme associative, "per la redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. In tale ottica - spiega la norma - si sta procedendo alla ricognizione, in tutti i Comuni della Sardegna, del fabbisogno necessario per poter terminare l'iter di adozione degli strumenti urbanistici di competenza" e nello specifico del Ppr.

In particolare, poi, per i Comuni interessati dal progetto dell'Einstein Telescope (non solo Lula, Bitti e Onanì) ci saranno risorse specifiche pari a 180mila euro per agevolare l'adozione degli strumenti urbanistici. Infine il Fondo unico per gli enti locali viene incrementato di 30 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA