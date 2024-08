Anas, conclusi lavori riqualificazione rotatoria a Stintino

L'Anas ha concluso gli interventi di riqualificazione della rotatoria di collegamento per Stintino, sottostante la statale 131 "Carlo Felice", all'altezza del km 229, in territorio di Porto Torres.

La rotatoria mette in comunicazione la statale 131 con la strada provinciale 34, che conduce all'abitato di Stintino.

I lavori hanno riguardato la manutenzione strutturale e il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale.

Gli interventi di riqualificazione fanno seguito alla presa in consegna della rotatoria da parte dell'Anas il 16 luglio scorso, e la cui istruttoria è stata avviata nell'ambito di un tavolo tecnico coordinato dal prefetto di Sassari e accolto favorevolmente da Anas e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I lavori, del valore di oltre 500mila euro, immediatamente progettati, finanziati ed avviati a cura di Anas, si sono conclusi oggi, in anticipo sui tempi previsti, con la rimozione di tutte le limitazioni e consentendo l'apertura al traffico della rotatoria riqualificata e in piena sicurezza.



