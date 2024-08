A Olbia più controlli e divieti per un Red Valley in sicurezza

Ancora pochi giorni e poi Olbia e la sua Arena ospiteranno la quattro giorni di concerti del Red Valley Festival, l'evento musicale in programma dal 14 al 17 agosto che vedrà salire sul palco alcuni tra i migliori artisti della musica italiana ed internazionale.

Da settimane la macchina organizzativa sta operando in città e l'amministrazione comunale guidata da Settimo Nizzi ha messo in campo strategie mirate per garantire la sicurezza pubblica dei cittadini e dei tanti turisti e appassionati di musica che hanno acquistato i biglietti per le serate. Dalle ore 18 alle 4 del 14, 15, 16 e 17 agosto saranno vietati detenzione e consumo, somministrazione e vendita, di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante nella zona esterna all'area nella quale si svolgono i concerti, nel raggio di 500 metri. In tutto il territorio comunale di Olbia è inoltre vietata la detenzione e la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante ed inclusi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori diversi da carta o materiale compostabile.

"Non vediamo l'ora di accogliere nuovamente il Red Valley nella nostra città - afferma il sindaco Nizzi -. I grandi eventi sono ormai parte integrante del nostro calendario che, negli anni, continueremo ad arricchire, ma occorre sempre porre la sicurezza al primo posto, ecco perché abbiamo emesso l'ordinanza che regola il consumo di alcolici nel territorio comunale".

Ad aprire il festival saranno Charlotte De Witte, Ghali, Gigi D'Agostino e Macklemore il 14 agosto, mentre il giorno di Ferragosto sarà la volta di Gazzelle, Max Pezzali, Tommaso Paradiso; il 16 l'Olbia Arena vedrà le esibizioni di Sfera Ebbasta, Geolier, Solomun. A chiudere la quattro giorno di musica Annalisa, i Club Dogo, Salmo con Noyz, Irama e Coez & Frah Quintale, insieme a tanti altri dj set.



