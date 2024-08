Summer week, a Cagliari 150 giovani provenienti da 50 Paesi

Palazzo Bacaredda ha abbracciato 150 giovani provenienti da 50 Paesi diversi per l'edizione 2024 della Summer week.

L'importante progetto internazionale, giunto alla 25/a edizione, offre ai partecipanti l'opportunità di immergersi nella cultura sarda e scambiare idee in un contesto stimolante e multiculturale. L'iniziativa è organizzata dall'associazione TDM 2000.

Ad accogliere i giovani, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. "Un motivo di incontro e scambi culturali internazionali tra ragazzi. Un motivo per far conoscere la nostra città all'estero", ha esordito Benucci, esprimendo entusiasmo per l'arrivo dei partecipanti. Ha inoltre accompagnato i giovani in una visita guidata nelle sale di rappresentanza di Palazzo Bacaredda, introducendoli alla storia e alla cultura di Cagliari.

I ragazzi, presenti in Sardegna dal 2 all'8 agosto, hanno a disposizione un ricco programma di attività. Oltre a gite in barca ed escursioni, che permettono di esplorare la bellezza naturale dell'Isola, sono previsti incontri con imprenditori e startup locali. Queste attività offrono una panoramica pratica del mondo del lavoro e promuovono lo scambio di idee tra giovani provenienti da contesti culturali e professionali diversi.

Chiara Cocco, la più giovane consigliera del Comune di Cagliari, 23 anni, ha rivolto un caloroso saluto ai partecipanti, enfatizzando l'importanza di questa esperienza per il loro futuro. "In questo momento storico, i giovani si apprestano ad affrontare gravi problemi locali e globali, come la disoccupazione, le guerre e il cambiamento climatico" ha detto, incoraggiando i ragazzi a sfruttare al massimo le opportunità di crescita personale e professionale offerte dalla Summer week.



