Si scaldano i motori per la cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo

Riparte la gara automobilistica di velocità in salita con la cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo.

La 33/a edizione, organizzata dall'Ichnusa Motorsport, è in programma dal 20 al 22 settembre. È valida come prova di campionato italiano velocità montagna (nord e sud) e come primo round del campionato sardo della specialità indetto dalla delegazione Sardegna ACI Sport.

La Iglesias-Sant'Angelo è stata inserita nel calendario una settimana prima di un'altra gara valida come prova di campionato italiano velocità montagna, la 62/a cronoscalata Alghero-Scala Piccada (27-29 settembre). Tutto questo per agevolare la trasferta di piloti e team provenienti dalla penisola. Gli organizzatori anticipano che ci sarà una buona partecipazione di piloti provenienti da oltre Tirreno proprio per le due gare in successione. Mentre tra i piloti sardi hanno già confermato la loro presenza, tra gli altri, Marco Satta e Sergio Farris, reduci dalla 59/a Rieti Terminillo-57esima Coppa Bruno Carotti valida come penultimo appuntamento del campionato italiano supersalita e per il Civm.

La gara, seconda Coppa Mario Casula Valeri, memorial Giancarlo Nonnis, Coppa Tore Carboni, si disputerà sul classico tracciato di 5.920 metri nella Statale 126 dal chilometro 43,680 in prossimità del bivio per la frazione di San Benedetto e arrivo al chilometro 49,600 in prossimità del valico di Genna Bogai. Il programma della gara prevede venerdì le verifiche sportive (dalle 15 alle 20) e tecniche (dalle 15.30 alle 20.30) in Piazza Sella, sabato le prove ufficiali (due manches) e domenica 22 settembre la gara (sempre due manches) con inizio alle 9. La cerimonia di premiazione si terrà sul palco allestito a Iglesias in Piazza Sella.



