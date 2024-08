Muore per un malore durante una battuta di pesca in apnea

Aveva 74 anni ed era di Carbonia l'uomo morto questa mattina durante una battuta di pesca subacquea in apnea a Portoscuso, davanti alla Baia degli spagnoli, nel sud Sardegna. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera, il 74enne è stato visto immergersi da alcuni bagnanti, ma non è più tornato in superficie. Sono stati loro a dare l'allarme attivando la macchina dei soccorsi.

Il corpo dell'uomo è stato trovato a circa tre metri di profondità: indossava una muta e aveva legata una boa di segnalazione. Quando è stato ripescato e portato su una vicina scogliera, era già privo di sensi. I medici del 118, arrivati sul posto, hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Probabilmemnte il 74enne ha avuto un malore improvviso durante l'immersione ed è morto annegato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA