Lingua blu, 2,5 milioni di indennizzi per le aziende colpite

Due milioni e mezzo di euro per gli indennizzi alle aziende di allevamento per le perdite a causa della Lingua blu: li ha stanziati la giunta Todde nella seduta di questo pomeriggio, su proposta dell'assessore regionale dell'Agricoltura Gianfranco Satta.

"Ristoriamo le perdite subite dalle aziende nel 2022 e nel 2023, in totale settemila capi, e abbiamo definito i parametri e i rimborsi a capo - chiarisce l'esponente dei Progressisti nell'esecutivo a margine della riunione -. Siamo in ritardo rispetto ai danni che hanno avuto le nostre aziende, ma cercheremo di recuperare il tempo perduto anche pianificando le risorse per il 2024".



