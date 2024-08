Incidente tra due auto e un furgone che si ribalta, 2 feriti

La statale 554 è chiusa temporaneamente al traffico all'altezza di Quartucciu in direzione Margine Rosso a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli, due utilitarie e un furgone per il trasporto di generi alimentari. Due i feriti, non gravi, che sono stati trasportati con due ambulanze nei pronto soccorso.

Per cause ancora da accertare i tre mezzi si sono scontrati sulla 125 all'altezza del km 14,400 e il furgone si è ribaltato. Si è formata una lunga coda che arriva sino alla statale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della strada e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per eseguire gli accertamenti e i rilievi di legge e il personale dell'Anas.



