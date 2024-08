False revisioni auto, una denuncia e 2.700 pratiche non valide

Ha effettuato la revisione di oltre 2.700 veicoli senza avere la qualifica di responsabile tecnico e usando per firmare i documenti il nome di una persona che non lavorava più con lui. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia stradale di Carbonia durante le indagini a carico di un'attività nella zona che si occupa della revisione di autoveicoli.

Il titolare della ditta è stato denunciato per falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, l'officina è stata sequestrata. Adesso oltre 2.700 revisioni dovranno essere rifatte. L'indagine è partita dalle denunce e dalle segnalazioni ricevute dalla Polstrada da parte di alcuni automobilisti che avevano riscontrato anomalie sui documenti dei loro mezzi.

Gli agenti hanno effettuato un'ispezione nell'officina sorprendendo il titolare mentre effettuava un controllo tecnico su un mezzo. Dai successivi accertamenti è emerso che il proprietario "ha proceduto alla revisione di oltre 2.700 veicoli, pur non essendo in possesso della qualifica di responsabile tecnico. Il nominativo del responsabile tecnico 'figurato', che compare sui certificati di revisione, appartiene a una persona che non lavora presso l'azienda dal 2022". La Motorizzazione si sta occupando di contattare gli automobilisti interessati per sanare la loro posizione.



