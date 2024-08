Dagli 883 a Jurassic Park per due mega feste-nostalgia

Avevano vent'anni nel 1990. E siccome l'estate non è solo dei ragazzini che fanno le ore piccole con sottofondo di trap, c'è un momento di gloria, anzi due, per chi ora si aggira intorno ai cinquant'anni. E che, prima della fine del millennio, ballava con Blue degli Eiffel 65 o andava al mare con gli amici cantando in auto che "Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa".

Due giorni di nostalgia e divertimento con la soddisfazione di rispondere ai figli che ormai li hanno bollati come boomer: mamma e papà questa volta tornano tardi. Due appuntamenti in Sardegna per un format collaudato: l'11 agosto Porto Rotondo e il 12 San Teodoro diventano le capitali italiane dell'amarcord con 90 Wonderland, evento anni Novanta recentemente premiato ai Dance Music Awards. Quest'estate si celebra il quindicesimo anniversario di una formula che evidentemente tira e funziona.

Domenica 11 agosto la one night arriverà al Country club di Porto Rotondo, discoteca storica, aperta fin dal 1980. Il giorno dopo tappa al Luna Club di San Teodoro. Non solo musica. Tra un Nirvana e un 'primo' Jovanotti, sul palco anche Spider-Man e Mario Bros e scenografie da Jurassic Park. Poi ballerine in stile Baywatch, il format televisivo Stranamore per chi cerca l'anima gemella e giganteschi pacchetti di chewing gum Brooklyn (ma anche le Big Bubbles e le gommose Morositas) accompagnati dalle Wonder Girls. Alla consolle, tutte le hit pop, rock e dance mixate, brani che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso. A completare lo show effetti speciali e una super video sigla.

La direzione del team di lavoro è curata da Willy Bergamin, 43enne direttore artistico di Padova, Francesco Ciconte, 37enne product manager calabrese trapiantato nel vicentino, e Davide Menegazzo, 40enne manager gestionale di Vicenza. La loro passione - e la loro comune età - hanno portato nel 2008 alla realizzazione dell'idea. Nel corso degli anni sono riusciti ad organizzare quasi 400 eventi, in media una ventina ad ogni stagione con picchi di una settantina all'anno in tutta Italia prima del periodo del Covid. Il team dei tre propone anche altri due format, uno dedicato agli anni Duemila, il Duemila Wonderland, mentre l'altro è il fratello minore del decennio precedente, il It's 90 Time - Il party anni 90.

"Torniamo a farvi divertire senza inibizioni in tutta Italia con il ciclo di eventi più fresco e positivo di sempre - racconta Ciconte -. Il tour di quest'anno nasce dalle emozioni che proviamo quando saliamo sul palco e vediamo il nostro pubblico ballare. Questa è la nostra ispirazione e la nostra motivazione per cercare di creare ogni volta qualcosa di originale e autentico. Continueremo a lavorare per mantenere vivo questo ideale, siamo orgogliosi di far vivere l'unica festa incredibilmente contemporanea che ci riporta in un passato che vorremmo rivivere ogni giorno".

