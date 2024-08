Comune di Sassari, il sindaco Mascia completa il suo staff

Con la nomina dello staff di gabinetto, decisa nei giorni scorsi dalla giunta comunale, il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, completa l'organigramma delle figure a supporto del primo cittadino.

Capo di gabinetto è stato nominato Fabio Pinna: già assessore dell'Ambiente nella giunta guidata dall'allora sindaco Nicola Sanna e consigliere comunale uscente, esponente di spicco del Pd a livello territoriale, è stato eletto in consiglio comunale alle amministrative dello scorso giugno, ma si è dimesso per assumere il compito di coordinare la struttura che affiancherà il sindaco.

Il portavoce è Gian Mario Sias: giornalista professionista, componente del Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, free lance, ha lavorato tra gli altri per L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna. Da diversi anni è il corrispondente dell'ANSA dal nord Sardegna. Dal 2005 al 2012 è stato portavoce della allora presidente della Provincia di Sassari, Alessandra Giudici.

Completa lo staff Maria Elena Musio, che ricopre il ruolo di segretaria particolare del sindaco, con il compito di affiancare Mascia nella gestione degli impegni istituzionali e delle relazioni con le cittadine e i cittadini. È alla sua prima esperienza di staff, viene dal mondo creditizio.



