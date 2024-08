Cagliari, allarme del Ctm per truffa online sugli abbonamenti

Una falsa promessa online di una "carta dei trasporti pubblici in Cagliari" gratis. E poi la richiesta dei dati della carta di credito. Il Ctm lancia l'allarme: è una truffa. E, oltre a segnalare il problema a Meta, ha già informato la Polizia postale. Un invito ai clienti: utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell'azienda per ottenere informazioni e servizi.

"Si raccomanda di visitare esclusivamente il sito web ufficiale www.ctmcagliari.it e le pagine social ufficiali di Ctm - spiega l'azienda - È di fondamentale importanza non inserire documenti o informazioni relative a carte di credito su link sponsorizzati e non verificati".

Simili truffe si stanno diffondendo a livello nazionale, coinvolgendo anche altre città come Roma, Torino, Genova e Palermo. Il Ctm sottolinea di essere impegnato "a garantire la sicurezza e la fiducia dei propri clienti e invita alla massima prudenza nel trattare dati, informazioni online e utilizzare carte di credito".



