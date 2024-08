Anabolizzanti in palestre Sassari, controlli dei Nas in 2 locali

Nuova operazione dei carabinieri del Nas nelle palestre di Sassari. Questa mattina i militari stanno eseguendo controlli in due palestre già al centro dell'inchiesta per traffico di anabolizzanti iniziata nel maggio scorso, quando due persone furono arrestate perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti, e 24 in tutto iscritte nel registro degli indagati.

Stamattina i carabinieri hanno messo i sigilli alla palestra Ludus, nella zona industriale di Predda Niedda, e stanno procedendo con i controlli in altre strutture.

Sempre in mattinata i militari, su disposizione della Procura di Sassari, stanno notificando misure cautelari a diversi indagati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA