Vela: a settembre intenso mese di eventi in Costa Smeralda

Si annuncia un mese di settembre intenso per la vela in Costa Smeralda: la seconda parte del calendario sportivo dello YCCS di Porto Cervo riprende con la Maxi Yacht Rolex Cup, in programma dall'8 al 14 settembre.

La principale novità di questa 34/a edizione sarà lo svolgimento del primo Rolex IMA Maxi 1 World Championship, organizzato con la International Maxi Association e riservato ai Maxi più performanti, identificati dal coefficiente di correzione del tempo con il compenso Irc (Tcc) pari o superiore a 1.700.

Sono dieci gli yacht con le caratteristiche per competere in questo nuovo titolo mondiale: Bullitt, Capricorno, Deep Blue, Django HF, Galateia, Leopard 3, Magic Carpet3, My Song, SHK Scallywag e V. Quest'anno, lo Yacht Club Costa Smeralda e Rolex festeggiano 40 anni di partnership: la collaborazione ebbe inizio nel 1984 con la Rolex Swan Cup, per proseguire l'anno successivo con la Maxi Yacht Rolex Cup e successivamente con tante altre regate di alto profilo internazionale nell'arco di quattro decenni.

La flotta attesa - ad oggi - alla Maxi Yacht Rolex Cup e Rolex IMA Maxi 1 World Championship vedrà oltre 40 imbarcazioni con lunghezza minima di 60 piedi, poco più di 18 metri, fino ai 44 di Svea. Al momento gli iscritti complessivi sono 45, suddivisi in funzione delle rispettive caratteristiche e con classifiche specifiche per ciascuno. Saranno in regata a Porto Cervo anche i J Class, Svea e Velsheda, che faranno rivivere con i loro match race le emozioni delle edizioni di America's Cup degli anni Trenta, per le quali furono progettati.

Oltre i J Class, gli yacht più grandi della flotta saranno lo Swan 115 Moat di 35 metri e il Baltic Win Win di 33 metri. Nella Divisione multiscafi si trovano i maxi catamarani Allegra di 25 metri, Highland Fling 18 di 24 metri e Mana di 20 metri. Nella classe Maxi 2 regatano anche i racer puri appartenuti in passato alla classe, oggi non più attiva, Maxi72: Jethou, Jolt, Proteus e North Star.

La settimana successiva prenderà il via la Rolex Swan Cup, evento biennale giunto alla 22/a edizione. Già iscritte 95 barche. La Swan Cup raduna molti dei modelli costruiti dal 1966 a oggi, si va dal piccolo 36 piedi Josian del 1967 al più recente maxi di 98 piedi Drifter Cube.



