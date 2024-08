Olbia intitola una strada alle Fiamme Gialle

Da oggi nello stradario di Olbia esiste "via delle Fiamme Gialle". Nell'ambito delle celebrazioni del 250/o anniversario di fondazione della Guardia di finanza, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di una via dedicata al Corpo. Via Tommaso Grossi, strada adiacente alla caserma sede del Gruppo di Olbia, si chiama ora "Via delle Fiamme Gialle".

L'intitolazione della strada è stata decisa con deliberazione unanime della giunta comunale di Olbia del 29 maggio 2024.

Alla cerimonia hanno partecipato il comandante regionale Sardegna della Guardia di finanza, generale di brigata, Claudio Bolognese, il comandante provinciale di Sassari, colonnello Stefano Rebechesu, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e la madrina della celebrazione Giovanna Andrea Loche.

Al termine monsignor Andrea Raffatellu, vicario cittadino del vescovo, ha benedetto la targa recitando la "preghiera del finaziere".



