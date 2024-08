L'icona pop Mariah Carey star del Gala Night al Cala di Volpe

Una data unica per l'evento esclusivo del Gala Night all'Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo: sarà Mariah Carey la star mondiale che si esibirà il prossimo 13 agosto. Scenografie mozzafiato, effetti speciali e un programma di performance artistiche accompagneranno l'evento Something Dazzling, il più glamour del Mediterraneo, ospitato in uno degli hotel simbolo della Costa Smeralda, gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding.

La cantante icona mondiale della musica pop, attrice e produttrice discografica statunitense, salirà sul palco per una serata esclusiva: con oltre 200 milioni di album venduti Carey è annoverata fra gli artisti di maggior successo nella storia della musica pop. L'impronta del suo talento ha influenzato anche altri generi musicali come l'hip hop. Mariah Carey è nota come Queen of Christmas per la sua hit natalizia All I Want for Christmas Is You, brano del 1994 che ogni anno torna regolarmente in vetta alle classifiche nel periodo del Natale.

Proprio grazie al raggiungimento del primo posto in classifica di quest'ultima, l'artista ha esteso il suo record di singoli numero uno in classifica, raggiungendo quota 19. Più di qualsiasi altro artista solista. La cantante andrà a firmare la serata che combina la cena di gala firmata dall'Executive chef dell'Area Costa Smeralda, Maurizio Locatelli e dall'Executive Chef dell'Hotel Cala di Volpe, Michele Bacciu.



