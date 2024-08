La Rusty Brass Band sulle navi gialle, concerto in mezzo al mare

Time in Jazz 2024 salpa dal porto di Livorno sulle navi gialle della compagnia Corsica Sardinia Ferries venerdì 9 agosto alle 8.30, per sbarcare in Sardegna l'entusiasmo, il ritmo e la forza della Rusty Brass Band.

"È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al Festival", spiega Paolo Fresu, artista di fama internazionale e direttore artistico di Time in Jazz, che è stato inserito tra le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale, dal 2024, poiché promuove la cultura jazzistica e contribuisce alla ricchezza del patrimonio artistico sardo, proiettandolo nel contesto internazionale.

Un appuntamento che si ripete per il diciannovesimo anno consecutivo con la traversata marittima in musica da Livorno a Golfo Aranci a bordo della Mega Express Two, dove si esibiranno otto dei componenti della Rusty Brass Band, formazione bresciana di ottoni, energica e travolgente, con un repertorio di brani originali che vanno dal reggae al funk, dalla balcanica all'hip-hop, con l'intento di fondere tra loro le più disparate culture 'brass bandistiche' del mondo.

"Come ogni anno, i fortunati passeggeri delle navi gialle assisteranno ad un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall'entusiasmo, dal ritmo e dall'energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band" commenta Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing della compagnia di navigazione.



