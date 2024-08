Industria ed energia, presidente Todde incontra ministro Urso

Materie prime critiche, transizione energetica, superamento delle centrali a carbone e le principali vertenze industriali della Sardegna. Sono i temi affrontati questo pomeriggio durante l'incontro a Roma tra la governatrice sarda Alessandra Todde, l'assessore dell'Industria Emanuele Cani e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con la sottosegretaria Fausta Bergamotto.

Riguardo al provvedimento del governo sulle materie prime cosiddette critiche, Todde ha ribadito la posizione già espressa dalla Sardegna in sede di Conferenza Stato-Regioni sull'esigenza dell'Isola di svolgere un ruolo centrale nelle procedure autorizzative propedeutiche all'attività di estrazione e sfruttamento.

Durante l'incontro, "cordiale e centrato su esigenze dell'Isola", ha precisato la presidente, si sono anche analizzate le opportunità di investimento e gli incentivi per il comparto industriale attraverso strumenti finanziari che coinvolgono Governo e Regione. "La Sardegna non è isolata ma difende le sue prerogative e i suoi diritti", ha sottolineato al termine del confronto la governatrice.



