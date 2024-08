Incendio vicino a scuola di musica a Nuoro, evacuate 4 case

Un incendio è divampato questo pomeriggio dal cortile della scuola civica di musica, in via Convento, alla periferia di Nuoro, rendendo necessaria l'evacuazione di quattro abitazioni.

Tempestivo l'intervento del Corpo forestale che ha messo in campo l'elicottero decollato dalla base di Farcana, e dei vigili del fuoco per contenere le fiamme prima che raggiungessero il colle di Sant'Onofrio.

L'incendio, che potrebbe essere stato innescato da una riaccensione di un rogo che si è consumato ieri, è stato spento anche grazie al lavoro delle squadre a terra dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Nuoro-Capparedda e Nuoro-Jenna bentosa e della Protezione civile.

Sono in corso le bonifiche dell'area, un quartiere densamente popolato del capoluogo barbaricino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA