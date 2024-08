Giancarlo Manca dirigente Federazione europea di Wushu-Kung fu

Giancarlo Manca, da 14 anni tecnico della Nazionale italiana di Wushu-Kung fu, è stato nominato dirigente della Federazione europea quale componente del Technical committee for traditional Taolu-Tctt. A lui i complimenti della Federazione azzurra.

Originario di Quartucciu, Manca ha dedicato la sua vita alle arti marziali cinesi, dove si è distinto dapprima come atleta pluripremiato a livello mondiale e poi come guida per tantissimi ragazzi e ragazze seguiti nelle varie discipline. Il team da lui guidato come tecnico ha portato la Sardegna e l'Italia sui gradini più alti del podio con ori, argenti e bronzi nelle competizioni internazionali.

"Questo incarico europeo è un altro sogno realizzato", commenta soddisfatto. La sua storia parte ai primi anni '70, quando, affascinato dal mito di Bruce Lee, ha seguito le sue orme non solo da atleta di Kung fu, ma ha approfondito attraverso studi e innumerevoli viaggi in Cina la cultura legata alle arti marziali. "Sono importanti per il benessere psicofisico - spiega Manca -, per l'autocontrollo e la concentrazione, per la gestione del respiro e delle emozioni, e hanno formato tanti giovani. Oggi tanti di loro hanno appese nelle loro stanze medaglie d'oro e d'argento e questo per me è il regalo più bello".



