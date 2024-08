Egas, progetto per riqualificare 12 impianti fognari a Olbia

Via libera dell'Egas al progetto esecutivo redatto da Abbanoa per la manutenzione e l'adeguamento di 12 impianti di sollevamento fognari a Olbia. Questo intervento, immediatamente cantierabile dal gestore, ha un investimento totale complessivo di circa 800 mila euro.

Il progetto affronta una serie di criticità che hanno interessato gli impianti negli ultimi anni riguardanti la stabilità strutturale dei locali tecnici, inefficienze nei sistemi di sollevamento causa di malfunzionamenti e interruzioni del servizio, sostituzione di componenti elettriche e meccaniche usurate e l'obsolescenza dei sistemi di controllo e monitoraggio.

L'obiettivo principale del progetto è ripristinare la piena operatività degli impianti attraverso una serie di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione delle pompe sommerse, la riparazione delle tubazioni ammalorate, il rifacimento degli impianti elettrici per garantire affidabilità e sicurezza e il miglioramento delle strutture di accesso per conformarsi alle normative vigenti. Oltre l'ottimizzazione della gestione delle acque reflue con il miglioramento della capacità di risposta ai picchi di portata, il progetto punta alla riduzione dei miasmi e al potenziamento della sostenibilità energetica degli impianti.

Secondo il presidente di Egas, Fabio Albieri, "grazie a questo progetto, Olbia potrà contare su un sistema fognario più efficiente e moderno, migliorando la gestione delle acque reflue e contribuendo alla salvaguardia ambientale e alla qualità della vita dei cittadini."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA