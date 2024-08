Dalla penisola 300 volontari per la lotta agli incendi boschivi

Trecento volontari, nove campi base attivati nell'Isola per un totale di 87 interventi di spegnimento di incendi boschivi dal 29 giugno al 31 luglio scorsi. Sono i numeri sardi del progetto di gemellaggio tra le Regioni promosso dal dipartimento di Protezione civile nazionale per rafforzare le strutture operative destinate alle attività di vigilanza e lotta attiva al fuoco.

I 300 volontari impegnati nell'Isola arrivano dalla Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione nazionale Alpini: resteranno fino al 25 agosto e si avvicenderanno per supportare le organizzazioni di volontariato locali, il corpo forestale e di vigilanza ambientale, Forestas e le compagnie barracellari nelle attività di spegnimento.

Il punto sul progetto che ha tagliato metà del percorso, è stato fatto oggi in un incontro a Cagliari con l'assessora regionale dell'Ambiente Rosanna Laconi, i direttori generali della Protezione civile della Sardegna, Mauro Merella, e del Friuli-Venezia Giulia, Amedeo Aristei, e il presidente del volontariato di protezione civile della Sardegna Emilio Garau.

I nove campi base sono stati attivati a Monastir, Villacidro, Sinnai (due campi), Assemini, Isili, Bonorva, Santa Teresa di Gallura e Macomer: in totale fino al 31 luglio sono stati 87 gli interventi di spegnimento ai quali hanno partecipato i volontari, con oltre 200 attività di pattugliamento.

Nella precedente edizione del progetto, le attività erano state concentrate sull'area della ex Provincia di Cagliari, quest'anno, forti dell'esperienza positiva del 2023, si è deciso di estendere questo supporto a tutta la Regione.



