Cinque feriti in uno scontro sulla Olbia-Arzachena, uno è grave

Un uomo è in fin di vita e una famiglia di turisti slovacchi è rimasta ferita in uno scontro frontale avvenuto questa mattina fra un camion e un camper lungo la strada statale 125 nel tratto che collega Olbia con Arzachena.

Ad avere la peggio è stato l'autista del camion: i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere e consegnato al 118 che con l'elisoccorso lo ha trasportato all'ospedale di Olbia, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul camper viaggiava una famiglia di turisti slovacchi, fra cui due ragazzi di 11 e 14 anni. Sono stati tutti trasportati in ambulanza al Pronto soccorso di Olbia: nessuno di loro rischia la vita, le condizioni più gravi sono quelle della bambina di 11 anni che ha riportato una frattura a un femore.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Olbia, è intervenuta la Polizia stradale che ora sta ricostruendo la dinamica dell'incidente per stabilire le cause e le eventuali responsabilità.



