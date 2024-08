Campeggiatori abusivi nella Valle della Luna, 22 denunce

Ventidue campeggiatori abusivi sono stati identificati e denunciati dai carabinieri e dalla polizia locale nella Valle della Luna, all'interno dei 5mila ettari dell'area protetta di Capo Testa-Punta Falcone, sulla costa di Santa Teresa Gallura.

L'operazione ha coinvolto i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, lo squadrone Cacciatori di Abbasanta e gli agenti della polizia locale. Ai controlli ha voluto essere presente anche la sindaca di Santa Teresa, Nadia Matta.

Le forze dell'ordine hanno identificato circa un centinaio di persone, assicurando che chiunque visiti questa area protetta rispetti le regole necessarie per la sua conservazione. Ventidue di loro sono state sanzionate per campeggio abusivo, con multe che in totale hanno raggiunto la somma di 6.600 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA