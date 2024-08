Cagliari, Chiara Cocco presidente commissione Pari opportunità

Chiara Cocco è stata nominata presidente della Commissione consiliare permanente Pari opportunità, rispetto delle differenze, conciliazione dei tempi di vita e lavoro del Comune di Cagliari. La nomina è avvenuta per voto unanime da parte dei commissari presenti, convocati, in occasione della prima riunione, dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci.

Esponente del gruppo dei Progressisti, Cocco si distingue per essere la più giovane rappresentante a ricoprire questo incarico nell'attuale legislatura, avendo solo 23 anni. "La sua elezione - sottolinea l'amministrazione - rappresenta un ulteriore passo avanti verso una maggiore inclusione e valorizzazione delle giovani generazioni all'interno delle istituzioni cittadine".

"Sono profondamente onorata di ricevere questo incarico e grata per la fiducia che i commissari hanno riposto in me - commenta la neo presidente - Il mio impegno sarà rivolto a promuovere politiche che favoriscano l'equità sociale e a creare opportunità per tutte le cittadini e i cittadini, indipendentemente da genere, etnia o orientamento. Credo fermamente che una società equa e inclusiva sia la base per uno sviluppo sostenibile e armonioso della nostra comunità".



