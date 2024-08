Assestamento di bilancio, la maggioranza accelera per il varo

Il ritiro di tutti gli emendamenti della maggioranza e dell'opposizione, tranne i circa settanta presentati dalla giunta: potrebbero andare spediti i lavori del Consiglio regionale sull'assestamento di bilancio che riprende oggi pomeriggio l'esame in Aula.

La terza commissione, riunita questa mattina, ha dato parere negativo alla mole di richieste di modifica (1.185) presentate ieri, lasciando in piedi solo quelle dell'esecutivo Todde. Se all'apertura di seduta ci sarà l'accordo, la manovra potrà vedere la luce anche domani.

Tra i provvedimenti più contestati dall'opposizione c'è quello che destina 30 milioni di euro per la partecipazione nella rete aeroportuale sarda. La minoranza aveva più volte chiesto che quelle risorse fossero dirottate verso emergenze più stringenti come siccità e incendi, e aveva giudicato la stesura del testo troppo generica e senza lo specifico collegamento all'operazione di cessione delle quote dell'aeroporto di Cagliari.

Tra gli emendamenti dell'opposizione c'è anche quello, provocatorio, presentato dal vice capogruppo di Fdi, Fausto Piga, in cui si chiede la cancellazione della legge 10 del 2021, la norma approvata dal centrodestra nella scorsa legislatura e ribattezzata dall'allora minoranza di centrosinistra 'legge poltronificio' e che l'attuale governatrice sta utilizzando per la costruzione degli staff della giunta. Resta da capire se il centrodestra acconsentirà a rinunciare alle sue richieste.





