Vertice del Campo largo, a settembre la legge 'salva sanità'

Vedrà la luce a settembre il disegno di legge della giunta di Alessandra Todde che riorganizzerà la sanità sarda e consentirà un cambio ai vertici delle aziende sanitarie. È ciò che è emerso al termine del vertice di maggioranza che si è tenuto nel pomeriggio in Consiglio regionale. Un supplemento di incontro dopo quello del 23 luglio scorso in cui tutti i capigruppo del Campo largo e i consiglieri regionali si erano confrontati con la governatrice e con l'assessore Armando Bartolazzi.

Un provvedimento, quello illustrato oggi dalla presidente e dall'assessore a tutti i colleghi alleati, che "non è una riforma strutturale", precisa Todde a margine, ma serve per "andare a colpire le inefficienze", come per esempio il caos di funzioni che si è creato tra Ares e Asl, con i disguidi che ha portato anche alla mancata approvazione dei bilanci. Rispetto alla prima bozza di ddl trapelata, e "molto ambiziosa", spiega la presidente, il nuovo provvedimento "affronta problemi pratici".

Nello specifico li chiarisce Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, il più critico degli alleati in materia di sanità dopo il primo incontro di 15 giorni fa: "Quello che è certo è che l'ospedale Microcitemico tornerà finalmente nell'Arnas Brotzu e darà vita a un polo pediatrico di rango regionale, e che gli ospedali di Alghero torneranno finalmente nell'Asl territoriale, dall'Aou - riassume Agus -. Sono previste poi anche modifiche rispetto all'attuale conformazione di Ares, riportando principalmente chiarezza rispetto a un sistema in cui oggi ogni azienda di fatto ha interpretato la legge in maniera diversa".

Un "incontro soddisfacente" per il capogruppo dei Progressisti, secondo cui la crisi attuale del sistema sanitario deriva "anche da una gestione dozzinale, approssimativa e in alcuni casi platealmente sbagliata, perpetrata da parte delle direzioni generali nominate nella scorsa legislatura".

"Abbiamo condiviso le linee guida del disegno di legge che la giunta approverà a breve - aggiunge la presidente della commissione Sanità del Consiglio Carla Fundoni (Pd) - Questo ci consentirà di imprimere un indirizzo diverso per dare risposte ai sardi".



