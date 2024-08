Imbarcazione affonda a Teulada dopo un incendio a bordo

Una barca a vela lunga 17 metri è affondata questa mattina davanti al porto di Teulada a causa di un incendio. L'imbarcazione, di proprietà di un italiano, ma registrata in Inghilterra, era ormeggiata al porticciolo, quando, per cause non accertate, è divampato il rogo. Gli ormeggiatori sono subito intervenuti e, per evitare che le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni, l'hanno trasportata fuori dal porto con due gommoni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto. Nonostante i tentativi di arginare le fiamme, la barca è affondata. Fortunatamente non si registrano problemi di inquinamento. Adesso quello che resta del 17 metri dovrà essere rimossa dal proprietario.



