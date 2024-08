Il Lirico di Cagliari al Lazzaretto con celebri colonne sonore

La magia e le suggestioni di celebri colonne sonore di altrettanti famosi film per due serate al Lazzaretto di Cagliari. Il cartellone estivo del Teatro Lirico si chiude con un duplice concerto, venerdì 9 e sabato 10 agosto alle 21 nell'ampio e panoramico piazzale del Centro d'Arte e Cultura. È l'ultimo appuntamento con l'attività musicale estiva 2024.

Protagonisti orchestra e coro del Lirico diretti da Sergio Oliva, al suo debutto sul podio cagliaritano. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Affascinante il programma. Jurassic Park: brani scelti di John Williams; C'era una volta il West: brani scelti (arrangiamento Michael Applebaum) di Ennio Morricone; E. T.: Adventures on Earth di John Williams; Nuovo Cinema Paradiso: brani scelti (arrangiamento Michael Applebaum ) di Ennio Morricone; Schindler's List: Theme, da Three pieces per violino e orchestra di John Williams; Gladiator: Symphonic Suite (arrangiamento Michael Applebaum) di Hans Zimmer; Mission: brani scelti (arrangiamento di Michael Applebaum) di Ennio Morricone; Star Wars: The Imperial March, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark: Raiders March di John Williams.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora circa e non prevede l'intervallo.



