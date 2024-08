Fiamme vicino a binari nell'Oristanese, stop temporaneo ai treni

A causa di un incendio divampato a Santa Giusta, in provincia di Oristano, è stata temporaneamente interrotta e riaperta alle 13.30 la tratta ferroviaria tra Cagliari e Oristano. Nessun treno è stato soppresso ma, attualmente, ci sono ritardi che vanno da 20 minuti a oltre un'ora.

Le fiamme, da quanto si apprende, sono divampate nelle vicinanze dello stagno e si sono avvicinati ai binari. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, il Corpo forestale, il personale di Forestas e i volontari. In volo anche l'elicottero Super Puma della flotta regionale che sta lanciando bombe d'acqua sulla zona.

Al momento la situazione sarebbe sotto controllo e non si registrano danni ad aziende o abitazioni.



