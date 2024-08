Per un intervento di messa in sicurezza è stata chiusa oggi, lunedì 5 agosto, la passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy.

Il bene culturale di Cagliari non sarà accessibile al pubblico fino al termine dell'intervento.

La riapertura della Passeggiata Coperta verrà comunicata dopo che i lavori saranno ultimati.



