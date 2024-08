Beach tennis, scudetto a Garavini-Gabellini e Nobile-Casadei

Scudetto a Marco Garavini e Giacomo Gabellini, tra gli uomini, e a Nicole Nobile e Veronica Casadei, tra le donne, ai campionati assoluti di beach tennis a Torregrande, sul lungomare di Oristano.

Nel singolare maschile vittoria di Manuel Fois. Nel femminile titolo invece a Maddalena Cini. Nel misto i campioni sono Riccardo Manenti e Giulia Renzi.

La coppia Garavini-Gabellini ha vinto in finale contro il cesenate Luca Brasini e il sardo Andrea Reginato: 6-4, 7-6.

Nella finale femminile cadute le top player mondiali, l'emiliana Sofia Cimatti (4 titoli mondiali nel suo palmares) e Greta Giusti (ottava nel ranking internazionale e quinta nella classifica italiana) Nobile, originaria di Cervia, e Casadei, di Rimini hanno strappato il tricolore al tie break: 7-5, 6-7, 10-8.

Nei giorni precedenti, a conquistare lo scudetto del singolare maschile era stato il sardo Fois sull'ex campione del mondo Garavini col risultato di 9-3. Tra le donne a vincere la finale singolare per 9-7 è stata la jesina Cini. Un po' di Sardegna nel misto con il successo della pesarese Renzi in coppia con il cagliaritano Manenti.

Eolo Beach Sports ora ospiterà sino al 7 agosto le finali di Serie A e di B dei campionati nazionali a squadre. "È stata una scommessa vinta - spiega Simona Bonadonna, responsabile nazionale FITP Beach Tennis - da parte della Federazione, il movimento è in crescita, i numeri sono stati leggermente superiori a quelli che abbiamo ottenuto lo scorso anno in Emilia Romagna. Il movimento ha risposto positivamente a questa convocazione in Sardegna e ci auguriamo possa essere uno dei tanti eventi qui".



