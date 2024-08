Assestamento di bilancio domani in Aula, 1.100 gli emendamenti

Sono circa 1.100 gli emendamenti presentati alla manovra di assestamento di bilancio che domani alle 15.30 prosegue il suo esame nell'Aula del Consiglio regionale, dopo la discussione generale la scorsa settimana, per l'approvazione finale, prevista in tempi brevi.

Il provvedimento destina risorse ai vari settori per circa 190 milioni, che con i correttivi e dopo ulteriori analisi delle pieghe del bilancio, potrebbero salire a 250 milioni per il 2024. Circa una settantina infatti, sono quelli proposti dalla stessa giunta di Alessandra Todde, i conteggi sono in corso da parte dei funzionari della terza commissione, in vista della riunione convocata per domani mattina, prima della seduta dell'Assemblea, per esaminarli.

La maggior parte delle richieste di modifica, soprattutto dall'opposizione, saranno scremate: l'intenzione da quanto filtra nei corridoi del palazzo di via Roma, sia della maggioranza che della minoranza, è concludere velocemente e approvare la manovra entro pochi giorni. e comunque prima della pausa estiva che comincerà alla fine di questa settimana.

Anche perché la giunta ha fretta di rendere immediatamente spendibili le risorse e non farle accumulare alla voce dei fondi non spesi. Il resto del pacchetto che varia il bilancio, infatti, potrà essere messo in campo solo dopo la parifica della Corte dei Conti, quando la Regione potrà utilizzare i 530 milioni di avanzo di amministrazione fermi dagli anni precedenti.



