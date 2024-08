Scooter contro un palo nel Cagliaritano, muore un 58enne

Incidente stradale questa mattina nella via principale di Sarroch, a una ventina di chilometri da Cagliari: un 58enne, Gianni Tinti, in sella a uno scooter Kawasaki è morto dopo una caduta dal suo mezzo.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato contro un palo. Sul posto un'ambulanza del 118, ma non c'è stato niente da fare: inutili i tentativi di soccorso.

La tragedia risale alla prima mattinata, intorno alle 7. I carabinieri della locale stazione hanno effettuato i primi rilievi e stanno ricostruendo la dinamica: non sarebbe stato coinvolto nessun altro mezzo.



