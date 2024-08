Topolino in Sardegna, svela mistero dei Giganti di Mont'e Prama

La Sardegna sarà protagonista del prossimo numero di Topolino (3585) e lo farà in grande stile grazie alla storia realizzata da due autori sardi dal titolo 'Il mistero dei giganti' dedicata alle grandi statue dei giganti di Mont'e Prama di Cabras (Oristano). Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Bruno Enna, ai disegni Luca Usai, disegnatore Disney conosciuto anche per aver 'paperizzato' Carlo Conti per una storia dedicata al Festival di Sanremo.

Protagonisti del racconto a fumetti Topolino, Minni, Pippo e il professor Zapotec che, a modo loro, tentano di svelare il mistero dei Giganti in un viaggio tra presente e passato dove i personaggi Disney vivono in un villaggio nuragico della Sardegna sul finire dell'Età del Bronzo. "E' una storia di fantasia che parla del modo in cui potrebbero essere stati creati i Giganti - racconta all'ANSA Bruno Enna -, ma poi c'è spazio per le tradizioni della Sardegna. L'idea è nata quasi per caso, conoscevo personalmente l'archeologa Nadia Canu (ex direttrice della Fondazione Mont'e Prama) e parlando con lei è saltata fuori l'idea di realizzarla". Proprio lo sceneggiatore chiese di poter far disegnare la storia a un autore sardo come Luca Usai.

"Ogni tavola trasuda Sardegna, non c'è una pianta o una roccia che non sia sarda", precisa Enna.

"Abbiamo studiato e fatto numerose ricerche per realizzare questo racconto - spiega all'ANSA Luca Usai -, ci ha aiutato molto Nadia Canu che ci ha permesso di visitare il museo e ci ha supportato per le nostre ricerche: la storia è lunga 48 pagine divisa in due parti da 24. Sono stati poi inseriti dei redazionali e un'intervista alla stessa archeologa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA