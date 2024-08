Segnala violenza sessuale subita da amica e fa scattare indagini

Una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112 da una giovane che in quel momento era Roma. Con un messaggio molto chiaro: 'una mia amica a Villaputzu è stata violentata'. Da lì solo partite le indagini dei carabinieri: i militari, giunti sul posto, hanno rintracciato la giovane vittima, una 19enne del posto. Il racconto è stato molto preciso: ha spiegato agli uomini in divisa di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale da un giovane di nazionalità romena conosciuto in serata, dopo essere stata inizialmente intrattenuta in un bar del paese.

Dopo l'aggressione avvenuta sulla spiaggia, la ragazza è stata riaccompagnata a casa dall'aggressore. Con un'avvertenza: non denunciare l'accaduto. La giovane, invece, ne ha evidentemente parlato con l'amica romana che ha poi lanciato l'allarme. Le immediate indagini hanno consentito di identificare il presunto colpevole: l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione ed è stato accompagnato negli uffici del comando. Nel frattempo la giovane vittima ha formalizzato la denuncia per violenza sessuale alla Stazione Carabinieri di Villaputzu. All'alba per il giovane romeno arrestato sono scattati i domiciliari in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA