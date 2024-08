Pareggiano 2-2 in amichevole il Cagliari e il Modena

(di Stefano Ambu) Pareggio, 2-2, tra Modena e Cagliari nell'amichevole allo stadio Braglia. Per i canarini a segno Gliozzi con un bel tiro da fuori al 33' del primo tempo.

Immediata la replica dei rossoblù con un colpo di testa di Piccoli su cross di Obert. Nella ripresa vantaggio di Palumbo su rigore dopo un fallo di mano in area di Hatzidiakos. E nel finale gol immancabilmente di testa di Pavoletti su cross di Makoumbou.

Ottima prova per gli emiliani, coraggiosi e sempre pericolosi. Mentre per il Cagliari tante cose da rivedere, soprattutto in difesa. Ancora prove di 3-5-2 per gli allenatori Nicola e Bisoli, praticamente a specchio anche se per i canarini Palumbo ha giocato qualche metro alle spalle di Gliozzi.

Cagliari subito aggressivo e grande occasione per Piccoli sventata da Gagno al 1'. Ma in quanto a voglia di fare, anche Bisoli ha già trasmesso il suo credo ai canarini, pronti subito a recuperare palla e a ripartire. Nel primo tempo Cagliari quasi sempre all'attacco: alla mezz'ora nuova occasione per Piccoli con un colpo di testa di poco fuori. Alla prima occasione però è il Modena a passare in vantaggio con un bel tiro da fuori di Gliozzi che sorprende Scuffet fino a quel momento inoperoso. È un gol che scuote il Cagliari: subito dopo è Piccoli di testa a segnare il suo primo gol in rossoblù, vale l'1-1.

Prima dell'intervallo clamorosa doppia chance per il Modena: quasi autogol, poi tiro fuori di Palumbo su miracolo di Scuffet.

Ma è colpo su colpo: Gagno subito dopo sventa su Zortea deviando sul palo. Nella ripresa tanti cambi, ma Cagliari e Modena continuano a sfidarsi senza paura: subito opportunità per Marin (di poco fuori) e Gliozzi (intervento di Wieteska). Al quarto d'ora nuova fuga di Gliozzi e nuovo intervento di Wieteska. Al 16' il rigore per fallo di mano di Hatzidiakos: Palumbo non fallisce. Partita viva e vera sino alla fine con il Modena anche a un passo dal 3-1. Ma poi Pavoletti è una sentenza: 2-2.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA