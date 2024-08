La raccolta differenziata da oggi si fa anche in lingua sarda

La raccolta differenziata da oggi si fa anche in sardo con l'app Junker. L'annuncio è dello stesso team della applicazione: tutte le informazioni veicolate saranno disponibili non solo in italiano e negli altri 11 idiomi più diffusi tra i turisti e i lavoratori stranieri presenti in Italia, ma anche in lingua sarda.

Il lavoro di traduzione in sardo ha riguardato tutte le schede e i contenuti che saranno progressivamente inseriti in app. Questo upgrade è stato fortemente voluto da Sardegna Ecology, che oltre un anno fa ha messo a disposizione Junker nell'Unione dei Comuni dei Fenici: Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana. Per scegliere il sardo come propria lingua principale, gli utenti che hanno già scaricato l'app non dovranno disinstallarla: sarà sufficiente aggiornarla e poi selezionare il sardo nella sezione "Lingue".

L'app è stata scelta da ben un terzo dei Comuni sardi (116) come partner tecnologico per mettere a disposizione di residenti e turisti tutte le informazioni necessarie a gestire in modo responsabile i rifiuti urbani. Ben 100mila cittadini nell'isola hanno installato gratuitamente l'app sul proprio smartphone e la usano con continuità per risolvere ogni dubbio su come differenziare correttamente un prodotto, con una semplice scansione del codice a barre. A oggi nella sola Sardegna sono stati registrati oltre 2 milioni di ricerche. Nella top 5 dei prodotti più cercati in app si trovano le cozze, tra i rifiuti più difficili da differenziare. Al secondo gradino compaiono abiti e scarpe usati, seguiti da accendini, imballaggi in polistirolo e blister dei farmaci.



